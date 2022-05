Test NZXT Function MiniTKL : un premier clavier mécanique compact et personnalisable

NZXT s'adresse aux joueurs et joueuses en sortant non pas une mais trois variantes du clavier Function (Full Size, TKL et MiniTKL), ainsi qu'une souris NZXT Lift, testée il y a quelques jours sur Clubic. Le spécialiste du refroidissement et des boitiers PC nous a fait parvenir deux exemplaires différents de son nouveau clavier : le Function TKL, de base, sans modification préalable, et le Function MiniTKL personnalisé pour l’occasion. Après une batterie de test, voici notre avis sur le premier clavier gamer signé NZXT.