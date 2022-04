Test du clavier GG Ironclad : un modèle de rêve pour tous les joueurs... et accessible !

À notre avis plus intéressants, le o-rings sont des anneaux que l'on installe à l'intérieur de chaque keycap. C'est beaucoup plus rapide que la lubrification et l'impact est plus directement perceptible. Il s'agit de réduire encore les nuisances sonores… au prix d'une sensation un peu différente lors de la frappe. On aime ou on n'aime pas.