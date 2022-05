Test NZXT Lift : une première souris gamer plutôt bien née ?

7

NZXT ne manque pas sa cible et a su produire une première souris qui répond à la plupart des exigences actuelles des joueurs. Légère, maniable, performante, ne lui manque pas grand-chose pour que l’on puisse la recommander les yeux fermés.



On regrette qu’elle soit symétrique, mais pas vraiment ambidextre (absence de boutons sur la tranche droite), et surtout que son prix est tout de même assez élevé pour un modèle qui parait somme toute assez classique. On estime également que les mains les plus imposantes auront un peu de mal à trouver un confort adéquat avec la NZXT Lift. Elle se destine selon nous davantage aux petites et moyennes mains.



Entre le choix de coloris, le design minimaliste, la légèreté et la présence d’un logiciel efficace, NZXT s’appuie sur de bonnes bases pour poursuivre sur sa lancée et proposer, sans doute, d’autres périphériques à l’avenir.