MX Anywhere 3 : Logitech dévoile la nouvelle version de sa souris nomade et compacte

Les atouts de la molette MagSpeed sont nombreux, dont un défilement libre 90 % plus rapide (1 000 lignes par seconde) qu’avec la MX Anywhere 2S, la possibilité de passer du mode cranté au mode libre en une simple pression sur un bouton ou en actionnant la molette grâce à un geste de défilement plus ample. Le scroll horizontal n’a pas été oublié, il s’effectue via un raccourci avec l’un des deux boutons de tranche et l’actionnement de la molette.