Le MX Keys de Logitech signe son retour en version mini !

En réalité, il sera toujours possible de s’équiper d’un dongle USB, mais la technologie change avec un récepteur nommé Logi Bolt qu’il faudra acheter séparément si besoin. Logitech justifie ce changement en appuyant sur la fiabilité du protocole Bluetooth et destine notamment son nouveau récepteur pour les besoins des entreprises et là "où le lieu et l’espace de travail deviennent de plus en plus hybrides". L’idée est de proposer une technologie performante dans les environnants encombrés par les signaux sans fil, en offrant une sécurité renforcée, une latence au plus bas et une compatibilité « quasi universelle ».