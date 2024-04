Microsoft IntelliMouse Explorer : la première souris grand public à capteur optique fête son quart de siècle

Le 19 avril 1999, Microsoft dévoilait l'IntelliMouse Explorer, marquant indubitablement un tournant dans l'histoire des souris pour ordinateurs personnels. En remplaçant la technologie à boule par un capteur optique, l'IntelliMouse Explorer offrait une érgonomie, une précision et une fluidité de mouvement jusqu'alors inédites, révolutionnant de ce fait l'expérience des utilisateurs avec leur PC. Parce qu'un peu de nostalgie ne fait jamais de mal, voici ce qu'indiquait Microsoft dans son communiqué de presse de l'époque, cela afin de vanter les mérites de sa technologie IntelliEye :

« IntelliEye utilise un capteur optique pour capturer des instantanés numériques haute résolution au rythme de 1 500 images par seconde. Un processeur de signal numérique intégré compare ces images et traduit les changements en mouvements du pointeur à l'écran. Cette technique, appelée traitement de corrélation d'images, exécute 18 millions d'instructions par seconde (MIPS) et permet d'obtenir un mouvement du pointeur plus fluide et plus précis. Les souris actuelles n'exécutent qu'environ 1,5 MIPS, ce qui en fait une souris dotée de MicrosoftIntelliEye environ 12 fois plus intelligente que les souris ordinaires ».