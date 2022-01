Logitech Signature M650 : une souris sans-fil déclinée en deux tailles (et aussi pour gaucher)

Avec sa Signature M650, Logitech a peut-être trouvé la bonne recette pour produire une souris qui a toutes les chances de devenir une référence. Plutôt que de se contenter d’une seule et unique version, le fabricant a la bonne idée de décliner sa nouvelle souris en deux tailles différentes avec un modèle aux dimensions classiques et un modèle de plus grande taille avec la Signature M650 L.