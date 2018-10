Microsoft : une surface de poche à venir ?

Un smartphone réinventé et pensé pour la productivité

Un projet peaufiné au maximum avant sa présentation

Len'est pas mort !travaille depuis des mois sur un prototype d'appareil mobile, à mi-chemin entre leet la. Après son échec sur le marché de la téléphonie, l'éditeur souhaite revenir avec un appareil innovant à double-écran, tourné vers la productivité et l'ultra-portabilité.Si des brevets et croquis ont pu circuler sur le web, Microsoft n'est pas encore prêt à dévoiler son appareil pour le moment et la conférence donnée par Microsoft le 2 octobre dernier n'a pas fait exception à la règle.Cela n'a pas empêché Panos Panay, le responsable de la division hardware chez Microsoft, de donner quelques informations sur ce produit très attendu par les fans de la marque. En marge de la présentation de la nouvelle gamme, il a déclaré aux journalistes de: «".L'idée pour Panos Panay est d'obtenir un produit unique en son genre, à la manière de Surface Pro qui est plus qu'une simple tablette mais un ordinateur hybride, entre l'ajout d'un clavier complet et la présence d'une version de bureau de Windows 10.Il ajoute : «». Rendez-vous est pris pour les amateurs des produits Surface !