Surface Studio 2 : le nouveau tout-en-un pour les créateurs

Amélioration des performances

Très attendue par les amateurs dea récemment dévoilé sa. Mais alors, les artistes devraient-ils s'en réjouir ?Au premier regard, la remarque qui vient immédiatement à l'esprit est : "hum, ce design me dit quelque chose !"... Et pour cause, la Surface Studio 2, de l'extérieur, ressemble beaucoup à sa petite sœur sortie il y a maintenant déjà deux ans.Équipée d'un grand écran de 28" au format 3:2, la nouvelle version de la Surface Studio a pu bénéficier d'une mise à jour de son affichage lui permettant d'être 38 % plus lumineuse que sa petite sœur, mais également 22 % plus contrastée. Une mise à jour bienvenue même si l'affichage de la première version étant déjà à l'époque, particulièrement bon, la différence ne saute pas aux yeux immédiatement.Cependant, ce qui est beaucoup plus perceptible, c'est le changement opéré concernant les composants de cette seconde version. Pourvu d'un SSD d'une capacité d'un ou deux To, le nouveau modèle s'accompagne de processeurs... Un choix de conception étrange quand on sait que la génération 9 devrait être annoncée d'ici peu !En plus d'un nouveau processeur et d'une capacité de stockage améliorée, le PC tout-en-un s'accompagne également d'uneselon la version. De très bonnes cartes graphiques qui permettront aux plus accros de pouvoir jouer à leurs jeux-vidéo sans problème, pour peu de baisser un peu la résolution native de l'écran afin de profiter des meilleures performances possibles pour les jeux les plus récents.Finalement, le problème majeur pour ce genre de matériel reste financier, Microsoft acceptant certes d'ores et déjà les pré-commandes, mais seulement pour les personnes étant prêtes à débourser...Et pour celles et ceux que le prix ne rebute pas, on vous laisse découvrir la petite vidéo de présentation du Surface Studio 2 par Microsoft :