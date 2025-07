Cette bonne pratique, en vigueur depuis 2021 chez ASUS, nous permet non seulement de savoir quelle est la plage TGP employée par chaque appareil pour son GPU, mais aussi quel est le TGP maximum appliqué en mode Turbo ou en mode manuel, et quel est la portion liée au Dynamic Boost (cette fonction NVIDIA permet de partager dynamiquement entre 15 et 25 W de puissance entre le GPU et le CPU).

Comme le souligne très justement VideoCardz, un coup d'oeil à ce tableau permet aussi d'illustrer à quel point la situation est devenue complexe, avec un TGP qui diffère drastiquement d'un GPU à l'autre, d'un PC portable à l'autre…. voire même d'un mode de performances à l'autre.

Voici quoi qu'il en soit les TGP minimum et maximum appliqués à chaque RTX 5000 sur les appareils ASUS ROG et TUF millésime 2025 :