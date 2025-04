C'est ce qui ressort des premiers benchmarks réalisés par NotebookCheck sur le nouvel ASUS ROG Zephyrus G16. Concurrent direct du Razer Blade 16 2025, ce nouveau modèle peut s'équiper d'une RTX 5090 dans sa configuration la plus haut de gamme. Une carte graphique que l'appareil ne parvient pas à exploiter à son plein potentiel… au point de souffrir, semble-t-il, de la comparaison face à des modèles d'ancienne génération.

Pour rappel, la RTX 5090 peut atteindre une enveloppe thermique de 175 W dans sa déclinaison mobile (150 W + 25 W avec le Dynamic Boost). Un seuil que la puce n'atteint toutefois que sur certains PC portables, en général les plus épais et les mieux pourvus côté dissipation. En raison de son format compact et de sa finesse (1,49 centimètre d'épaisseur et 1,85 kg pour 16 pouces de diagonale), et en dépit d'un recours à une chambre à vapeur, le nouveau Zephyrus G16 limite pour sa part la RTX 5090 à un TGP de 120 W.

Ce bridage a évidemment des conséquences sur les performances développées par la puce. Et en l'occurrence, ces conséquences sont lourdes. Selon les résultats obtenus par NotebookCheck, le nouveau laptop gaming d'ASUS et sa RTX 5090 font nettement moins bien que d'autres modèles plus anciens sous RTX 4090.