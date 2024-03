Le ASUS ROG Zephyrus G14 2024 rejoint notre comparatif des meilleurs PC portables !

La raison majeure de l'entrée du ASUS ROG Zephyrus G14 2024 dans notre comparatif des meilleurs PC portables ? Ses hautes performances, notamment pour le gaming. Le ASUS ROG Zephyrus G14 2024 est capable de faire tourner les jeux les plus récents en QHD (2880 x 1800) avec des détails élevés et un framerate fluide. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 est suffisamment puissante pour gérer la plupart des jeux à cette résolution, même avec des titres exigeants comme Cyberpunk 2077 ou Red Dead Redemption 2.

Ces performances sont notamment dues au processeur AMD Ryzen 9 8945HS et d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070. Le processeur est capable de gérer facilement les tâches quotidiennes comme la navigation web, le travail de bureau et le streaming vidéo. La carte graphique est suffisamment puissante pour jouer aux jeux les plus récents en QHD avec des détails élevés et un framerate fluide.

Et pour sublimer votre expérience gaming, vous bénéficiez en outre d'un écran OLED. Cette technologie offre des couleurs plus vives, des noirs plus profonds et des contrastes plus élevés que les écrans LCD traditionnels. L'écran OLED du G14 2024 est également doté d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui garantit une expérience de jeu fluide et immersive.