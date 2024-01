L'ASUS Zenbook 14 OLED rejoint notre comparatif des meilleurs PC portables

Même si on note quelques écarts de prix (entre 1139€ et 1499€), ces ordinateurs portables demeurent de même niveau de gamme.

Nous pouvons d'emblée mettre de côté le Dell XPS 13. Il ne manque certes pas d'atouts, mais les performances souffrent d'un processeur bridé par défaut. L'autonomie n'est pas non plus exceptionnelle : 8 heures au maximum contre 11-12 heures pour le modèle d'ASUS et plus de 15 heures pour le Macbook Air M2 !.

La joute se fait donc entre ces deux derniers appareils. Le Zenbook profite d'un design un poil plus travaillé, mais Apple demeure le maître du clavier et du trackpad. Le MacBook Air profite aussi, on l'a vu, d'une autonomie conséquente. Côté écran, les deux modèles se défendent, mais la technologie OLED de la machine d'Asus lui permet de prendre les devants.

Reste que le Macbook Air M2, aujourd'hui proposé au prix de 1139€, est plus accessible que le Zenbook à 1499€. Mais entre l'écosystème iOS et Windows, il y a aussi un monde. À vous de trancher, ces deux modèles sont en tout cas très convaincants.