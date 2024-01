Puissance, perfectionnement et prix mabouls : ASUS annonce de nouveaux ROG Strix et Zephyrus

Commençons par le Zephyrus G14. Modèle ultracompact de 14 pouces lancé pour la première fois en 2020, l'appareil change complètement cette année en compagnie de son grand frère de 16 pouces, pour adopter un nouveau châssis en aluminium usiné CNC, un tout nouvel écran OLED, un capot repensé (adieu la grille de LED blanches paramétrables, place à une bande LED en diagonale, moins tape-à-l’œil) et bien sûr un nouveau duo CPU/GPU signé AMD et NVIDIA.

L'appareil profite également cette année de nouveaux haut-parleurs, plus puissants et offrant plus de graves, mais aussi d'un clavier remanié et plus spacieux, assure ASUS.

Gamme Zephyrus oblige, on reste sur des produits fins et légers : 1,59 cm d'épaisseur pour 1,5 kg seulement pour le G14, contre 1,49 cm d'épaisseur et 1,85 kg pour le G16.

Ce dernier, par son format un peu plus grand, profite d'ailleurs d'un système de refroidissement plus complet, axé sur trois ventilateurs. Les deux modèles, en 14 comme en 16 pouces pourront néanmoins compter sur une chambre à vapeur et du métal liquide pour limiter la chauffe sur les configurations les plus puissantes.