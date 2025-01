En dépit de ce score, qui ne nous apprend rien sur les performances de la nouvelle puce haut de gamme de NVIDIA, le registre de Genkbench, lui, nous donne quelques renseignements intéressants.

On obtient par exemple la confirmation des principales spécifications techniques de la RTX 5090 mobile. Cette dernière embarquera bien 24 Go de VRAM et 82 SM (Streaming Multiprocessors), pour un total de 10 496 coeurs CUDA.