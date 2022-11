Vu ! Une GeForce RTX 4050 aperçue dans les specs d'un ordinateur très attendu

Couplée au futur Intel Core i7-13700H (6 cœurs hautes performances et 8 cœurs haute efficacité, fréquences situées à 5 GHz en boost et TGP de 45 W), cette RTX 4050 a donc été flashée sur l'utilitaire PugetBench, le tout à bord d'un certain SAMSUNG_NP960XFH. Un identifiant qui nous renvoie à un prochain modèle de Galaxy Book Pro. D'après les informations dévoilées par ce compte-rendu, l'appareil devrait également abriter 16 Go de mémoire vive en DDR5 à 6400 MHz, et tournera, bien évidemment, sur Windows 11.