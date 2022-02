NVIDIA : la RTX 2050 pour laptop serait bien plus rapide que la GTX 1650

Limitées, ces mesures ont été réalisées sur la scène Fire Strike de 3DMark et les résultats semblent assez clairs. À 9 679 points contre 7 891, la RTX 2050 se montre 23 % plus rapide que la GTX 1650. Bien sûr, le duel face à la MX450 est encore plus déséquilibré : la RTX 2050 est 134 % plus rapide que la petite solution.