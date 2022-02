NVIDIA : les Geforce RTX 40 lancées en septembre avec un TGP monstrueux ?

En l'occurrence, la puce AD102 (la plus haut de gamme du futur line-up de NVIDIA), pourrait monter à un TGP de plus de 800 W. Le leaker Greymon55, souvent bien informé, estime même que la puce pourrait aller jusqu'à 850 W dans sa version complète, destinée à la future RTX 4090. Pressenti en septembre 2022, ce GPU serait décliné en trois versions pour motoriser les RTX 4080, 4080 Ti et 4090, avec TGP allant de 450 à 850 W suivant le modèle.