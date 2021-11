Les GeForce RTX série 4000, de la prochaine génération, gravées avec le procédé 5 nm de TSMC

On parle de 144 streaming multiprocessor (contre 84 et 72), de 72 texture processing clusters (contre 42 et 36) et, enfin, de 12 graphics processing clusters (contre 7 et 6). Au global, il est ainsi question d'une puissance de 90 téraflops quand Ampere se contentait de 37,6 et Turing, de 16,1, soit une progression impressionnante de plus de 150 %.