Sodium

mamide: mamide: Sinon, Trump c’est juste une mauvaise passe, il en a pour 18 mois max, le congrès va sûrement passer aux mains des démocrates et il sera foutu avec la fin de son mandat.

Heu oui mais non, les républicains sont déjà en train de faire tout ce qui est possible pour détruire le processus démocratique : restriction du droit de vote des minorités et des femmes ou non validation de ceux-ci, configuration spécifiques pour limiter les chances des démocrates, triche pure et simple…

Rappelons que l’on ne doit la victoire de Biden en 2020 qu’au courage de quelques républicains à qui il restait un minimum d’éthique, et encore il a fallu l’intervention de l’armée pour empêcher le putch de Trump. Aujourd’hui, des républicains au gouvernement avec de l’éthique il n’y en a t tout simplement plus, tout comme dans l’intégralité des agences gouvernementales. Dès le départ, ça a été allégeance absolue à Trump ou ça dégage. Pour entrer au FBI par exemple, il faut maintenant affirmer que Trump a gagné les élections de 2020.