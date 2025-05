Annoncées depuis un petit moment, les RTX 5060 et 5060 Ti pour ordinateurs de bureau ont vu leur créneau de lancement être récemment précisé par NVIDIA. Et si les RTX 5060 mobiles sont elles aussi attendues prochainement, ces dernières restent pour l'instant plus mystérieuses. C'est dans ce contexte que les tests conduits par le constructeur chinois Colorful nous intéressent au premier chef.