Le document déniché par VideoCardz ne nous donne aucune information sur les spécifications attendues pour les RTX 5060 et 5050. Selon toute logique, elles pourraient s'appuyer soit sur un GPU GB206, soit sur une puce GB207, avec moins de cœurs que les 4 608 cœurs CUDA installés sur la RTX 5070. On devrait enfin y trouver au moins 8 Go de mémoire vidéo, mais pas nécessairement en GDDR7… ce qui pourrait d'ailleurs décevoir.

Sauf revirement de dernière minute, nous en saurons plus dans les prochaines semaines. Il semble enfin que les versions RTX 5050 et 5060 du Victus 15 seront couplées à des processeurs Intel Raptor Lake Refresh (possiblement les Core i7-1420H et 1410H).