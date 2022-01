CES 2022 : AMD annonce une flopée de Radeon mobiles pour croquer NVIDIA sur laptop

Cet après-midi la marque a donc levé le voile sur les Radeon RX 6300M, 6500M, 6650M, 6650M XT et 6850M XT pour les PC portables gaming plein format, mais a aussi présenté les Radeon RX 6600S, 6700S et 6800S qui viendront pour leur part s'installer sur les PC portables compacts, comme la nouvelle version du ASUS Zephyrus G14 (14 pouces).

Les RX 6300M et 6500M auront pour vocation de s'attaquer aux puces NVIDIA entrée de gamme, comme la GeForce MX450, qu'elles sont censées battre à plate couture. Les Radeon RX 6650M et 6650M XT s'attaqueront plutôt aux RTX 3060 / 3060 Ti avec des performances rehaussées (+20 %) par rapport à l'actuelle RX 6600M. Le gros morceau d'AMD, la RX 6850M XT, est probablement le modèle qui aura le plus de pain sur la planche. En développant 7 % de performances de plus que l'actuelle RX 6800M, cette nouvelle puce devra se colleter à la RTX 3080 , voire aux modèles plus rapides que NVIDIA devrait annoncer durant sa propre conférence au CES.