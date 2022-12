GeForce RTX : les prochains lancements mobiles dévoilés, y'a-t-il celle que vous attendez ?

On découvre en l'occurrence 6 déclinaisons du Omen 17, chacune équipée de processeurs Intel de 13e génération et des futures RTX 4000. Pour rappel, ces composants ne sont pas encore officiels sur PC portable, mais ils devraient être dévoilés en grande pompe lors du CES 2023, début janvier. Cette fuite confirme donc (s'il le fallait encore) l'existence d'un Intel Core i7-13700HX et précise avant l'heure une bonne partie de la gamme RTX 4000.

Si l'on s'en tient aux configurations dévoilées, NVIDIA devrait donc annoncer au moins 4 références mobiles au CES : la RTX 4090 16 Go, sur le très haut de gamme ; les RTX 4080 12 Go et RTX 4070 8 Go sur le haut de gamme ; et la RTX 4060 8 Go sur le milieu de gamme. Notons que ces références risquent, par la suite, d'être complétées par d'éventuelles RTX 4050/4050 Ti, plus tard en 2023.