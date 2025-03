Quoi qu'il en soit, ce listing nous apprend qu'Acer misera bien sur une mouture RTX 5060 du Predator Helios Neo 16S AI. Annoncé en janvier dans le cadre du CES, l'appareil avait dans un premier temps été annoncé avec une RTX 5070 Ti. On en sait donc un peu plus sur sa configuration plus accessible.

Attendu dans l'Hexagone à partir de 2 399 euros, l'engin devrait coupler cette RTX 5060 à un écran OLED / 165 Hz et QHD+ de 16 pouces et à un processeur intel Core Ultra 7 255HX assorti de 16 Go de DDR5. Nous devrions avoir l'occasion de le tester sur Clubic dans les prochains mois.