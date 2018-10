Microsoft lève le voile sur la Surface Pro 6

Intel Core de 8e génération pour tous

Pas d'USB-C, pas de changement

Les prix des Surface Pro 6

Intel Core i5, 8 Go et 128 Go de stockage : 1 049 euros

Intel Core i5, 8 Go et 256 Go de stockage : 1 349 euros

Intel Core i7, 8 Go et 256 Go de stockage : 1 649 euros

Intel Core i7, 16 Go et 512 Go de stockage : 2 049 euros

Intel Core i7, 16 Go et 1 To de stockage : 2 449 euros

Un peu plus d'un an après les derniers lancements dans cette gamme en mai 2017,Au menu : un meilleur système de refroidissement lui permettant d'embarquer des processeursjusqu'a 4 cœurs (et 8 threads). Selon la variante équipés d'un i5 ou i8, Microsoft annonce un gain de performance de 67% par rapport la génération précédente de l'hybride. On pensait que la firme de Redmond effacerait son plus petit modèle au profit de la, et c'est en effet ce qui se produit : exit le Core M3, la gamme ne se décline plus qu'en 5 modèles.Le processeur est logiquement accompagné au chipset graphiqueainsi que de 8 ou 16 Go de RAM. Côté stockage, Microsoft propose sesmunies au choix d'un SSD de 128, 256, 512 ou 1 To.Enfin Microsoft annonce une autonomie de 13,5 heures (testé en lecture vidéo en local).Pour sa Surface Pro 6, Microsoft fait encore une fois l'impasse sur l'USB-C et conserve ses miniDisplayPort et USB 3.1. A croire que le constructeur avait encore des châssis à écouler. Les dimensions et le gabarit de la tablette n'évoluent pas non plus : format 2:3 et épaisseur de 8,5 mm notamment.L'écran, toujours largement contouré, conserve une diagonale de 12,3" mais affiche, selon Microsoft, un meilleur contraste.Enfin, il sera désormais possible de sélectionner un autre coloris que le traditionnel gris platine, à savoir un noir intégral qui avait largement fuité avant son annonce.Pour l'instant, pas de détails précis quant à la commercialisation en France ou, plus largement, en Europe. Nous savons toutefois que cette Surface Pro 6 sera proposée sur le marché américain dès le 16 octobre.Le clavier sera, lui, toujours vendu séparément à partir de 150 €.