Surface Laptop 2 : une version noire à venir

Fin du suspense le 2 octobre

Si Microsoft nous a habitués à des coloris argentés sur les précédents modèles de, la donne pourrait bien changer cette année.Dans quelques semaines, la firme de Redmond présentera en grande pompe ses nouveaux appareils Surface. Et selon The Verge , une déclinaison noire des Surface Laptop 2 et de la nouvelle Surface Pro est dans les cartons.Réponse dans 14 jours très exactement. Rappelons que les nouvelles Surface bénéficieront des tout derniers processeurs Intel ainsi qu'un port USB-C.