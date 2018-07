Microsoft dévoile la Surface Go, sa tablette à partir de 399$

Surface Go : écran 10 pouces, autonomie de 9 heures et connectiques

Accessoires compatibles et OS

Si la gamme des appareilsde Microsoft est encore assez minoritaire sur les bancs de la fac, quelque chose nous dit que la donne devrait changer à la rentrée prochaine.Clairement destinée à faire un appel du pied aux travailleurs nomades et aux étudiants au budget serré, ladispose de solides arguments pour ramener dans son giron les adeptes de l'ardoise à la pomme.Prévue pour une sortie en août, lase présente comme un modèle réduit de la Surface Pro. Son écran de 10 pouces propose une résolution de 1800x1200 (au ratio 3:2), et dispose de la fameuse béquille à l'arrière permettant de la faire tenir debout.La tablette embarque le processeur Intel Pentium Gold 4415Y, un double coeur cadencé à 1,6 GHz (sans Turbo Boost), particulièrement intéressant pour sa faible chauffe ; moins pour ses performances. Il faudra au moins ça pour tenir les 9 heures d'autonomie annoncées par Microsoft.La Surface Go disposera, dans sa version à 399 dollars, de 4 Go de RAM ainsi que d'un stockage de 64 Go en eMMC. La version supérieure, à 549 dollars, offre 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go.L'appareil disposera en outre d'un lecteur de cartes SD, de la connectique propriétaire Surface Connector, d'un port Jack ainsi que d'un port USB-C permettant la charge et la transmission d'un flux vidéo. Enfin, on trouvera une caméra de 8 MPX sur le dos de la tablette, et un appareil de 5 MPX sur le devant, compatible avec la technologie de reconnaissance de Microsoft : Windows Hello.Lasera alimentée par, l'OS très restrictif de Microsoft. Heureusement, il sera proposé aux utilisateurs de mettre à niveau leur système d'exploitation vers une version familiale de Windows 10.Et qui dit Surface, dit pléthore d'accessoires. Ici, la Surface Go ne démérite pas face à sa grande sœur, et propose une pleine compatibilité avec le Surface Pen et le Type Cover (vendus séparément).Les précommandes ouvrent aujourd'hui en France, mais à l'heure où nous écrivons ces lignes, il n'est pas possible de trouver la Surface Go sur le Microsoft Store . Les premières livraisons sont prévues pour le courant du mois d'août.