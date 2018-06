Surface 4 Pro : Microsoft remplace enfin ses tablettes défectueuses

Une nouvelle attendue par ceux qui ont une Surface Pro 4

Un écran qui scintille, mais pas vraiment brillant

La nouvelle a été annoncée il y a seulement quelques jours sur le site officiel de Microsoft. La firme américaine va reprendre ses modèles dedéfectueux, et proposer aux clients touchés, un produit de replacement « reconditionnés conformément aux normes de qualité définies ».Ainsi, toutes les tablettes ayant été achetées il y a moins de 3 ans et présentant des problèmes de scintillement d'écran pourront. Il faudra tout de même passer par le support Microsoft : un agent déterminera si le modèle que vous avez est éligible au remplacement, et vous n'aurez qu'à renvoyer votre tablette pour recevoir, sous quelques jours, une Surface Pro 4 de substitution.La marque promet également de rembourser tous les utilisateurs de son produit ayant payé pour des réparations dues à ce défaut de fabrication.Les premiers troubles de fonctionnement avaient été repérés par divers utilisateurs à travers le monde il y a de ça plus d'un an maintenant. Un écran qui scintille ou qui clignote, parfois au point de. Ce défaut de fabrication majeur rendant l'appareil inutilisable, jusqu'alors complètement ignoré de Microsoft, qui avait poussé les usagers de la tablette défectueuse à aller jusqu'à créer un site web appelé «» afin de s'y plaindre et d'y référencer leur problème.En plus de cette difficulté récurrente concernant l'écran de l'appareil, de nombreux autres utilisateurs s'étaient également plaints de troubles affectant le bon fonctionnement du clavier et/ou de la batterie de la tablette, allant jusqu'à pousser l'association de consommateurs américains, à vivement déconseiller l'achat de ce modèle.Divers problèmes incompréhensibles des possesseurs dequi, rappelons-le, avaientafin de se procurer la tablette, et qui se voyaient souvent dans l'obligation de payer jusqu'à 500 € de réparation supplémentaires afin de résoudre les problèmes d'affichage puisque ces derniers apparaissaient le plus souvent après 1 an d'utilisation, période marquant la fin de la garantie constructeur.