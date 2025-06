Un tour de force ? La question est en tout cas posée en ce qui concerne Framework et son petit Laptop 12. Annoncé fin février en compagnie d'un premier modèle de bureau sous processeur AMD Strix Halo, ce nouveau venu s'installe sur l'entrée de gamme du jeune constructeur californien, spécialisé dans les ordinateurs hautement réparables et évolutifs. Et s'il impressionne en ce début d'été, c'est parce que non content d'être le modèle le plus abordable et le plus compact de la marque… il est aussi le plus facile à réparer et à faire évoluer au fil du temps.