L'inconvénient, c'est que ce modèle semble principalement distribué outre-Atlantique, au Canada et aux États-Unis, où il est affiché entre 1 699 dollars et 2 199 dollars. Pour ce prix, l'engin mise au maximum sur un processeur Intel Core Ultra 7 268V « Lunar Lake », couplé à 32 Go de RAM et à 2 To de SSD.

On y trouve du reste un écran LCD IPS Full HD+ (1920 par 1200 pixels) de 14 pouces, le tout dans un châssis en aluminium de 312.4 x 224 x 15.9mm, certifié MIL-STD-810H.

Le Portégé Z40L-N regroupe enfin une webcam de 5 Mpx avec identification faciale, un modem Wi-Fi 7, un clavier rétroéclairé et des connectiques nombreuses : 2 ports USB-C Thunderbolt 4, deux ports USB-A 3.2 Gen 1, une prise casque, un lecteur de cartes microSD, une sortie HDMI et une prise Ethernet.