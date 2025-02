Globalement, les finitions restent bonnes sur ce produit, mais on ne se sent pas vraiment en présence d'un appareil premium. ASUS semble avoir été trop vite sur sa conception, au point de négliger certains points, dont la solidité d'éléments pourtant importants.

C'est dommage, et ce n'est malheureusement pas notre seul motif de déception. Bon dans l'ensemble, le clavier aurait également mérité plus de soin. Il s'avère bruyant, et ses touches, un chouia trop proches les unes des autres, offrent un rendu finalement très plastique et une course trop courte. Le trackpad est pour sa part viable, bien que nettement moins bon que ce que l'on peut trouver désormais chez certains modèles concurrents à retour haptique. On apprécie néanmoins sa surface de glisse honnête et sa précision, mais en pestant parfois sur la dureté de ses clics appuyés.