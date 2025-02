Ces mensurations permettent quoi qu’il en soit au MagicBook Art 14 d’être un véritable régal à utiliser en situation de mobilité. Mais ce qui choque le plus (en bien), c’est son poids. Avec à peine plus de 1 kg sur la balance, l’engin est tout simplement l’un des ultraportables les plus légers du marché. Il est en l’état uniquement battu, en Europe, par le Huawei MateBook X Pro (encore lui) et le nouvel ASUS Zenbook 14, qui descendent l’un comme l’autre à 980 grammes tout juste.

Au japon, Fujitsu propose, certes, des modèles encore plus légers (comme le FMV Zero Lifebook WU5/J3 et ses 634 grammes !), mais aucun d’entre eux n’arrivera en France. Nous ne les prenons donc pas en compte. Quant à l’Apple MacBook Air 13 M3, il monte à 1,24 kg. Ça ne paraît rien, mais une fois en main, ces 240 grammes de différence… changent tout.

Heureusement, la légèreté du MagicBook Art 14 n’est pas synonyme de fragilité. En dépit de son poids plume, ce nouvel ultraportable chinois se montre robuste à l’usage. Le cadre de l’écran ne se tord pas, le châssis ne craque pas et ne se déforme pas non plus à la torsion. Autant d’indices qui nous mettent sur la piste d’un produit solide, capable de résister aux petits accidents du quotidien.