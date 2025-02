Pour trancher avec les tarifs (un brin) exagérés du Framework Laptop 13, Framework a dévoilé hier un « one more thing » : son Framework Laptop 12. Doté d'un écran tactile et réversible 2-en-1 de 12,2 pouces très précisément, l'appareil se destine à un public étudiant, avec un look plus coloré et un tarif qu'on nous promet plus accessible. Ses précommandes seront ouvertes en avril, avec un début des livraisons prévu mi-2025, sans plus de précisions dans l'immédiat.