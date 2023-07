Vous pouvez enfin acheter le premier PC portable de jeu évolutif (et réparable)

Rien de plus agaçant que de devoir se séparer d'un laptop gaming parce qu'un de ses composants est irréparable. Framework, dans cette optique, propose au public son nouveau modèle qui devrait s'affranchir de cette barrière. Doté d'un deck complètement reconfigurable, il sera possible de changer chaque élément facilement comme sur un PC de bureau. Un très bon point pour la flexibilité d'usage et pour les joueurs qui veulent investir dans un système à long terme.