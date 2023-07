Et si NVIDIA mettait la pression sur ses partenaires pour "éviter" les GPU Intel ?

Il s'agissait alors d'établir des « liens plus forts » entre NVIDIA et ses multiples partenaires. Une jolie façon de présenter les choses alors que le GPP avait tout de même pour but de tisser des liens exclusifs entre les deux parties. De fait, une société signant avec NVIDIA était dans l'impossibilité de proposer des cartes du concurrent de toujours, AMD.

Face aux multiples remarques et aux critiques, NVIDIA avait décidé d'annuler le GPP très peu de temps après son annonce, mais nous n'avons jamais été vraiment au courant des tractations « en coulisses ».