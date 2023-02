Framework : le laptop modulaire se transforme en un projet triple-écran rétrofuturiste qui fait rêver !

Il consiste, pour faire simple, à réemployer la carte mère d'un Framework Laptop (inutilisée suite à une mise à niveau matérielle, par exemple) et à l'intégrer dans un châssis conçu pour y adapter trois écrans. Au centre, une dalle 4K / 120 Hz de 14 pouces installée à l'horizontale, et deux écrans Retina, récupérés sur des iPad, disposés de part et d'autre à la verticale. Ces deux écrans latéraux sont fixés avec des charnières, de manière à pouvoir être repliés sur le centre, couvrant à eux deux l'écran du milieu.

Ce concept de PC « all-in-one portable », peu encombrant et capable de fonctionner sur batterie, a pour lui certains avantages qu'un PC portable classique n'a pas. Outre la présence « native » de trois écrans parfaitement alignés et exploités, le châssis créé par Matthew Perks est pensé pour tenir sur quatre pieds (repliables eux aussi) permettant de placer les écrans à hauteur de regard. De quoi dire enfin adieu aux douleurs aux cervicales après avoir passé trop de temps penché sur un laptop. Seul inconvénient, et sans surprise, le clavier et la souris doivent s'utiliser séparément.