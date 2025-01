Sur le plan technique ce nouveau Fujitsu FMV Note U est un ultraportable typique de 2024-2025. On y trouve un écran IPS Full HD de 14 pouces et un processeur Intel Lunar Lake (Core Ultra 7 258V ou 256V) couplé à 16 ou 32 Go de RAM ainsi que 256 Go à 2 To de SSD. Fujitsu prévient qu'en fonction de la configuration choisie, l'appareil pourra dans certains cas peser jusqu'à 20 grammes de plus, ce qui ne change pas grand-chose en fin de compte.