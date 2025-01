Notons enfin l'annonce d'un quatrième modèle Gram, mais un peu moins chatoyant : le LG Gram Book. Limité pour sa part à un écran IPS Full HD et 60 Hz de 15,6 pouces, ce modèle vise l'entrée de gamme, avec une épaisseur de 1,9 centimètre et un poids de 1,7 kilo. Plus rudimentaire, ce Gram Book embarque pour sa part un processeur Intel Core i5 d'ancienne génération et jusqu'à 16 Go de DDR4 (à 3 200 MHz) pour 256 Go, 512 Go ou 1 To de SSD.

On y trouve une petite batterie de 51 Wh, équivalente à celle d'un ultraportable de 13 ou 14 pouces, une webcam 720p (non compatible avec l'identification faciale), mais des connectiques variées là aussi, avec : un port USB-A 3.2 Gen 1, un port USB-A 2.0, deux ports USB-C 3.2 Gen 2 et une sortie HDMI 2.1.

À ce stade, LG ne nous a pas encore communiqué de détails concernant la date de commercialisation de ces différents appareils ou leur positionnement tarifaire. Cet article sera mis à jour lorsque nous en saurons plus.