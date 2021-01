CES 2021 : LG dévoile ses nouveaux PC portables ultralégers gram

Cinq références constituent le lineup LG gram pour cette année :

LG gram 17 (modèle 17Z90P)

LG gram 16 (modèle 16Z90P)

LG gram 14 (modèle 14Z90P)

LG gram 2-en-1 16 (modèle 16T90P)

LG gram 2-en-1 14 (modèle 14T90P)



Ils partagent tous une même particularité : un écran au ratio 16:10 conçu pour améliorer la productivité. De technologie LCD IPS, ils affichent une définition de 2 560 x 1 600 pixels sur les modèles 16 et 17 pouces et de 1 920 x 1 200 pixels sur les 14 pouces. Bien entendu, les LG gram 2-en-1 sont équipés d'une dalle tactile et sont compatibles avec un stylet fourni (Wacom AES 2.0) pour une utilisation en mode tablette (la charnière s'incline à 360 °).

Pensés pour une utilisation nomade, les LG gram sont faciles à transporter grâce à leur taille compacte et leur poids plume : de 999 à 1 480 grammes selon le modèle. Le constructeur indique avoir agrandi le clavier et le pavé tactile pour une saisie et une navigation dans l'interface plus rapide et aisée.