Pour rappel, le Framework Laptop 12 combine un format 16:10, un écran tactile pouvant basculer autour du clavier, des processeurs Intel d'ancienne génération et une quantité de mémoire vive généreuse.

Il reprend aussi, et heureusement, le concept modulaire des autres produits de la marque, et sera compatible avec les mêmes cartes d'extensions que pour le Framework Laptop 13… le tout avec un format compact, et dans un châssis à la fois coloré et renforcé (grâce à des bandes de plastique souple TPU intégrées sur les bords du boîtier).

Voici ses principales spécifications techniques :