Dell avance par petits pas, mais s’accroche, et va dans le bon sens

Bien sûr, Dell est un gros poisson, et l’on pourrait s’attendre à ce qu’une entreprise de cette taille (il s’agit du troisième plus gros vendeur de PC au monde derrière Lenovo et HP selon les derniers chiffres d’IDC) avance plus vite sur le terrain de la réparabilité et de la conception écoresponsable, et qu’il pousse encore plus en avant cette thématique… mais le fait est que lorsqu’on est aussi gros, on avance plutôt par petits pas.

En effet, Dell s’attèle de manière très progressive au « ruissellent » du Concept Luna sur ses différentes gammes de PC portables. Les idées sont là, les méthodes connues, mais la mise en œuvre est incrémentielle.