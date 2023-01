CES 2023 : quelles nouveautés et tendances pour les PC portables de 2023 ?

La technologie Mini-LED, qui offre un gain visuel tout aussi notable par rapport aux dalles LCD classiques, a également fait l’objet d’un certain engouement lors de ce CES 2023. Après avoir été embrassée par Apple sur les derniers MacBook Pro (et alors que certains constructeurs comme MSI l’avaient aussi adoptée encore plus tôt sur certains de leurs modèles créatifs), cette technologie se fraye désormais un chemin sur les derniers Blade 16 et 18 de Razer, sur le Titan GT77 de MSI ou sur les nouveaux Predator Helios 16 et 18 d’Acer, pour ne citer qu’eux. Face à l’OLED, le Mini-LED a l’avantage d’offrir une expérience visuelle similaire (bien qu’un peu moins bonne sur le contraste), mais avec une luminosité maximale souvent plus importante et des risques de marquage (burn-in) plus faibles.

Difficile enfin de ne pas noter le passage d’un plus grand nombre de PC portables gaming au format 16:10, notamment chez Razer ou chez Alienware. On remarque également l’adoption de diagonales toujours plus imposantes pour les modèles destinés aux joueurs. L’ancien 15,6 pouces devient de plus en plus régulièrement du 16 pouces tandis que le 17,3 pouces traditionnel semble perdre du terrain face aux écrans de 18 pouces. C’est le cas sur le Razer Blade 18, l’Acer Predator Helios 18, l’ASUS ROG Strix Star 18 ou encore l’Alienware m18. Seul bémol : pour réduire les coûts, certaines configurations se limitent alors à une définition Full HD qui risque fort d’être trop chiche sur ces très grands formats. Là aussi, nous aurons sûrement l’occasion de vous en dire plus lors de tests à venir sur Clubic.