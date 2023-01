CES 2023 : ASUS présente ses nouveaux ROG, avec 1 001 saveurs de RTX 4000 et des surprises

Côté affichage, ASUS ne mégote pas non plus. Le modèle 16 pouces s'arme ainsi d'une dalle Mini-LED et QHD qui monte à 165 Hz, tandis que le modèle 18 pouces passe sur une dalle Nebula Display HDR, QHD et 240 Hz. Bien sûr, des options plus abordables seront aussi d'actualité (Full HD et 165 Hz en 18 pouces par exemple, au prix d'une qualité d'image nettement moins bonne). Dans tous les cas, on retrouve un maximum de 64 Go de DDR5 à 4 800 MHz, jusqu'à 2 To de SSD M2 et une batterie de 90 Wh compatible avec la recharge USB-C jusqu'à 100 W. Le bloc d'alimentation varie cette fois entre 280 et 330 W en fonction de la configuration choisie.

Un point sur les dimensions des deux produits, enfin : tablez sur 30,1 mm d'épaisseur et 2,7 kg pour le Strix SCAR 16, contre 30,6 mm et 3,3 kg pour le Strix SCAR 18. Dans l'immédiat, ASUS France n'est pas encore en mesure de nous faire parvenir la tarification de ces différentes nouveautés. Là encore, cet article a vocation à être mis à jour au fur et à mesure des informations que nous recevrons.

Le ROG Strix SCAR 16 sera disponible au cours du premier trimestre 2023, à partir de 4 099 euros, contre un prix de départ fixé à 3 999 euros pour le SCAR 18, qui arrivera pour sa part chez les revendeurs sur la même période.