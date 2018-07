Microsoft "Libra" : la tablette Surface low-cost passe sa certification FCC

Petite taille pour petit prix ?

Modifié le 04/07/2018 à 15h33

Pour contrer Apple et son iPad Pro, Microsoft serait en train de développer une nouvelleà prix bas. Ce projet, nommé Libra , pourrait prendre forme avec la tablette qui vient de passer sa certification à la FCC. Les informations récoltées à l'occasion du passage au sein de l'organisme de certification américain restent pour l'instant très sporadiques, mais tendent à confirmer que lepourrait bel et bien être une réalité.L'engin disposerait ainsi d'un chargeur de 24W seulement contre 36W pour les Surface actuelles. Cela pourrait indiquer que le Model 1824 - la dénomination FCC pour la mystérieuse machine de Microsoft - serait moins gourmand que les Surface existantes, donc peut-être moins puissant et plus petit. La dénomination fournie par Microsoft ne fait pas non plus référence aux produits actuels, laissant entendre que la nouvelle tablette ne serait pas qu'une simple mise à jour d'une Surface existante.Les premières rumeurs circulent déjà depuis quelques semaines. Le projet Libra serait ainsi une nouvelledotée de Windows 10 Pro. La taille d'écran serait revue à la baisse, passant de 12" à 10", le tout adoptant un look plus arrondi, plus proche de la tablette que de l'hybride.La future Surface low-cost serait aussi dotée d'un port USB Type-C, jamais encore intégré sur les machines de cette gamme. Petite taille oblige, l'autonomie serait moindre, plafonnant à 10h environ contre plus de 13h sur les Surface Pro actuelles. Et bien entendu, le prix se voudra plus doux. Les rumeurs annoncent un coût de 400$. Ce tarif semble cependant un peu trop attractif, connaissant les prix pratiqués par Microsoft. Notez toutefois qu'il faudra payer le stylet tactile et le clavier à part, ce qui fera monter la facture drastiquement. Une version 4G LTE serait aussi disponible.Les rumeurs semblent donc se vérifier, mais il faudra encore attendre de longs mois avant de voir arriver une tablette Surface à prix bas. Microsoft semble cependant vouloir diversifier ses gammes, la preuve avec la sortie de Windows 10 pour les processeurs ARM ou le projet de convergence Andromeda. Espérons juste que tous ces projets n'en restent pas à l'état de supputation !