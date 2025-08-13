Les Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 bénéficient d'une fonctionnalité très attendue. Les utilisateurs peuvent désormais gérer plus précisément la charge de leur batterie directement depuis Windows 11 pour en optimiser la durée de vie.
- Microsoft publie le 7 août une mise à jour firmware pour Surface Pro 11 et Laptop 7 équipés de processeurs Snapdragon.
- L’application Surface gagne trois modes de charge (adaptatif, 80% et 100%) pour mieux préserver la longévité de la batterie.
- La mise à jour corrige aussi des failles de sécurité, des extinctions inattendues et un clignotement du rétroéclairage.
Microsoft déploie une mise à jour firmware pour ses Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 équipés de processeurs Snapdragon, ajoutant une fonctionnalité particulièrement demandée, à savoir la possibilité d'ajuster manuellement la limite de charge de la batterie depuis l’application Surface. Publiée le 7 août dernier, cette mise à jour introduit également des correctifs de sécurité, de fiabilité et de performances.
Les Surface Pro 11 et Laptop 7 offrent une meilleure gestion de la batterie
Jusqu'à présent, les Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 avec processeurs Snapdragon disposaient d'une fonction de charge intelligente qui ajustait dynamiquement la limite de charge selon la fréquence de branchement de l'appareil. Cependant, il était impossible de modifier ce paramètre directement depuis Windows 11, contrairement aux versions Intel qui bénéficiaient déjà de cette option. Bonne nouvelle : la mise à jour firmware publiée le 7 août 2025 rectifie le tir en introduisant trois modes de charge dans l'application Surface : adaptatif, charge à 80% et charge à 100%.
Présente sur de plus en plus d'appareils, l'option 80% permet notamment de préserver la longévité de la batterie tout en conservant une autonomie suffisante pour un usage nomade.
Les modèles Snapdragon rattrapent enfin leur retard sur les variantes Intel
Pour mémoire, la firme de Redmond avait initialement déployé ces fonctions de limitation de charge sur les variantes Intel des Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 plus tôt dans l'année. Les Surface Pro 12 pouces et Surface Laptop 13 pouces, lancées en mai dernier, en bénéficiaient également dès leur commercialisation. Il aura donc fallu attendre cette mise à jour d'août pour que les modèles Snapdragon rattrapent leurs homologues.
La mise à jour apporte par ailleurs des correctifs de sécurité qui traitent des vulnérabilités susceptibles d'exposer le système à un état non sécurisé et des améliorations de fiabilité, notamment la résolution d'un problème causant des extinctions inattendues après installation de mises à jour. Un bug provoquant des clignotements du rétroéclairage au niveau de luminosité minimal a aussi été corrigé.