Jusqu'à présent, les Surface Pro 11 et Surface Laptop 7 avec processeurs Snapdragon disposaient d'une fonction de charge intelligente qui ajustait dynamiquement la limite de charge selon la fréquence de branchement de l'appareil. Cependant, il était impossible de modifier ce paramètre directement depuis Windows 11, contrairement aux versions Intel qui bénéficiaient déjà de cette option. Bonne nouvelle : la mise à jour firmware publiée le 7 août 2025 rectifie le tir en introduisant trois modes de charge dans l'application Surface : adaptatif, charge à 80% et charge à 100%.

Présente sur de plus en plus d'appareils, l'option 80% permet notamment de préserver la longévité de la batterie tout en conservant une autonomie suffisante pour un usage nomade.