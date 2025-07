La firme de Redmond teste actuellement une version améliorée de son mode d'économie d'énergie, baptisée Energy Saver. Déployée auprès des membres du programme Windows Insider, cette fonction ne se contente plus de s'activer lorsque la batterie atteint un seuil critique. Son approche se veut bien plus proactive et transparente pour l'utilisateur.

Le système est désormais capable de détecter l'inactivité de l'utilisateur. En l'absence d'interaction avec le clavier, la souris ou l'écran tactile, Windows 11 pourra moduler intelligemment la consommation du processeur (CPU). Cette gestion, nommée User Interaction-Aware CPU Power Management, réduit la fréquence des cœurs du processeur ou les met en veille prolongée (C-States) lorsque la pleine puissance n'est pas requise.

Dès que l'utilisateur reprend le contrôle, le système restaure instantanément les performances optimales. L'objectif est de réaliser des économies d'énergie lors des tâches légères, comme la lecture d'un document ou la navigation web, sans jamais pénaliser les usages plus gourmands comme le jeu vidéo ou le montage.