CHP1

Là, ils ont tout faux Microsoft…

Changer mes tablettes PC (x86) encore « valides » par des versions Snapdragon avec un ticket d’entrée à plus de 1000€ ? : NON, j’en veux pas

Copilot ? : NON, j’en veux pas

Connexion à un compte Microsoft ? : NON, j’en veux pas

Edge ? : NON, j’en veux pas

Meilleures performances vs Windows 10 ? : NON, c’est pas le cas

Télémétrie, Pubs, Bloatwares ? : Non, non et non. J’en veux pas

Orientation vers le « tout décentralisé » et le « tout cloud » (Office 365) NON, j’en veux pas

Et je m’arrête là sinon ça prendrait des pages. Décidément, beaucoup trop de Non pour me décider ou qui m’inciterai à passer à un PC Microsoft avec Windows 11 à moins que Microsoft change radicalement de politique (ce que je ne crois pas).

Et quand ce sera la fin de Windows 10, J’ai déjà un Linux Mint configuré à l’identique pour prendre le relai.