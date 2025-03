Amazon a récemment ajouté un avertissement sur la page du Surface Laptop 7, prévenant les acheteurs potentiels que ce produit est « fréquemment retourné » et les encourageant à consulter les avis avant l'achat. Cette étiquette, réservée aux produits affichant un taux de retour significativement plus élevé que la moyenne de leur catégorie, constitue un revers pour Microsoft. Les avis sur Amazon US révèlent plusieurs sources d'insatisfaction. Si l'appareil conserve une note moyenne de 4,2 étoiles sur 5, environ 12% des évaluations ne lui accordent qu'une seule étoile. Les critiques concernent principalement la compatibilité logicielle et les performances inconstantes.