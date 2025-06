Baptisée User Interaction-Aware CPU Power Management, cette nouveauté est directement intégrée au système et permet à Windows 11 de détecter l’absence d’interactions clavier, souris ou écran tactile pour basculer automatiquement le processeur en mode économie d’énergie. Pendant cette phase d’inactivité, l’OS applique des réglages plus stricts pour limiter la consommation : fréquence et tension réduites, et recours plus fréquent aux états de veille du CPU. De quoi grappiller de précieuses minutes d’autonomie, sans compromettre la réactivité.